15 дек. 2020 г., 19:09
Journalist ID: 2177
News Code: 84148611
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Иран экспортировал шафрана на $ 117,5 млн. за 8 месяца

Иран экспортировал шафрана на $ 117,5 млн. за 8 месяца

Тегеран, 15 декабря. ИРНА — за первые восемь месяцев текущего 1399 иранского года (начался 21 марта 2020 года), Иран экспортировал шафрана на 117,5 млн. долларов, сообщил представитель иранской таможенной службы Рухолла Латифи.

"В период с 21 марта по 20 ноября 2020 года в общей сложности на экспорт было отправлено 192 тонны шафрана на сумму 117,5 млн долларов", сказал Латифи.
Он отметил, что Иран производит более 90% мирового урожая шафрана.
По его словам, пять стран импортировали более 80% иранского шафрана. "Гонконг импортировал 53,147 тонны на сумму 36,831 млн. долларов, Испания —  33,180 тонны на сумму $21,581 млн, Объединенные Арабские Эмираты — 31,414 тонны на сумму $18, 700 млн, Афганистан  — 17,992 тонны на сумму $11, 270 млн  и Китай — 18,598 тонны на сумму $10, 782 млн", указал он.
 
 

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