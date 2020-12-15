Иран приветствует развитие торгово-экономических отношений с Японией

Сегодня новый посол Японии в Тегеране вручил верительные грамоты президенту Рухани.

"Иран всегда приветствует развитие торгово-экономических и научных отношений с Японией, и мы надеемся увидеть изменение этих отношений в новых условиях и присутствие большего числа японских компаний в продвижении наших национальных проектов в области науки и технологий", сказал Рухани на встрече с послом Японии.

Новый посол Японии Аикава Казутоши, в свою очередь, подчеркнул, что Япония настроена развивать сотрудничество с Ираном по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.