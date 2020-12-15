15 дек. 2020 г., 18:35
Journalist ID: 2177
News Code: 84148568
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Иран приветствует развитие торгово-экономических отношений с Японией

Иран приветствует развитие торгово-экономических отношений с Японией

Тегеран, 15 декабря. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран приветствует развитие сотрудничества с Токио по вопросам, представляющим взаимный интерес, отметив что Исламская Республика заинтересована в расширении совместного сотрудничества с Востоком, в том числе с Японией, как одной из важных стран региона.

Сегодня новый посол Японии в Тегеране вручил верительные  грамоты президенту Рухани.

"Иран всегда приветствует развитие торгово-экономических и научных отношений с Японией, и мы надеемся увидеть изменение этих отношений в новых условиях и присутствие большего числа японских компаний в продвижении наших национальных проектов в области науки и технологий", сказал Рухани на встрече с послом Японии.

Новый посол Японии Аикава Казутоши, в свою очередь, подчеркнул, что Япония настроена развивать сотрудничество с Ираном по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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