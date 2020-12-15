15 дек. 2020 г., 18:13
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News Code: 84148551
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Американский физик-ядерщик: целью убийства иранского физика-ядерщика было помешать возвращению США в СВПД

Американский физик-ядерщик: целью убийства иранского физика-ядерщика было помешать возвращению США в СВПД

Нью-Йорк, 15 декабря. ИРНА — Целью убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было помещать возвращению избранного президент США Джо Байдена в Совместный всеобъелющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, считает американский физик-ядерщик, экс-советник Белого дома по вопросам безопасности, профессор Принстонского университета Франк фон Хиппель (Frank von Hippel).

"Президент США Дональд Трамп хотел достичь более выгодной сделки с Ираном посредством политики максимального давления, но потерпел неудачу. Байден также стремится к более выгодной сделке с Ираном, но хочет двигаться в направлении нынешнего соглашения по иранской ядерной программе", сказал Франк фон Хиппель в эксклюзивном интервью ИРНА, отметив, что за убийством физика-ядерщика из Ирана стоит Израиль.

Отметив, что все усилия Трампа были сосредоточены на том, чтобы расторгнуть СВПД, Хиппель сказал, что он ввел различные санкции, в том числе по неядерным вопросам, чтобы сделать возвращение в СВПД сложным.

Он сказал, что санкции, которые ввела администрация Трампа в отношении Ирана затруднят возвращение Байдена в СВПД.

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