Американский физик-ядерщик: целью убийства иранского физика-ядерщика было помешать возвращению США в СВПД

"Президент США Дональд Трамп хотел достичь более выгодной сделки с Ираном посредством политики максимального давления, но потерпел неудачу. Байден также стремится к более выгодной сделке с Ираном, но хочет двигаться в направлении нынешнего соглашения по иранской ядерной программе", сказал Франк фон Хиппель в эксклюзивном интервью ИРНА, отметив, что за убийством физика-ядерщика из Ирана стоит Израиль.

Отметив, что все усилия Трампа были сосредоточены на том, чтобы расторгнуть СВПД, Хиппель сказал, что он ввел различные санкции, в том числе по неядерным вопросам, чтобы сделать возвращение в СВПД сложным.

Он сказал, что санкции, которые ввела администрация Трампа в отношении Ирана затруднят возвращение Байдена в СВПД.