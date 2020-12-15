Президент ОСА: Иран - большая часть спорта древнего континента

Шейх Фахад аль-Ахмад аль-Сабах на полях Генеральной Ассамблеи Олимпийского совета Азии в Маскате провел встречу с председателем Национального олимпийского комитета Ирана Резой Салехи Амири.

"Помощь Национальному олимпийскому комитету, иранскому спорту и спортсменам - это помощь Олимпийскому совету Азии, и мы поддерживаем иранский спорт, и мы обслуживаем спорт вашей страны в Олимпийском совете Азии по любым вопросам", заявил президент ОСА.

"Все ваши опасения были доведены до сведения Олимпийского совета Азии через ваших коллег, и некоторые из них изучаются или рассматриваются", добавил он.