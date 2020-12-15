15 дек. 2020 г., 17:51
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News Code: 84148517
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Президент ОСА: Иран - большая часть спорта древнего континента

Президент ОСА: Иран - большая часть спорта древнего континента

Тегеран, 15 декабря. ИРНА — Иран - большая часть азиатского спорта, и иранский спорт нельзя игнорировать. Об этом заявил во вторник президент Олимпийского Совета Азии шейх Фахад аль-Ахмад аль-Сабах.

Шейх Фахад аль-Ахмад аль-Сабах на полях Генеральной Ассамблеи Олимпийского совета Азии в Маскате провел встречу с председателем Национального олимпийского комитета Ирана Резой Салехи Амири.

"Помощь Национальному олимпийскому комитету, иранскому спорту и спортсменам - это помощь Олимпийскому совету Азии, и мы поддерживаем иранский спорт, и мы обслуживаем спорт вашей страны в Олимпийском совете Азии по любым вопросам", заявил президент ОСА.

"Все ваши опасения были доведены до сведения Олимпийского совета Азии через ваших коллег, и некоторые из них изучаются или рассматриваются", добавил он.

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