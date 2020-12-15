Иран поддерживает народ и правительство Сирии до полной победы над терроризмом: Рухани

Глава иранского правительства на встрече с новым послом Сирии в Тегеране заявил, что Иран продолжит дипломатические усилия в рамках Астанинского процесса для восстановления стабильности и мира в стране.

Он также выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, и поблагодарил за его действия в целях укрепления отношений двух стран.

Новый посол Сирии в Тегеране Шафиг Даюб вручил верительные грамоты иранскому президенту, и отметил, что правительство Сирии стремится к сохранению всех ценных достижений в стратегических отношениях с Ираном за последние четыре десятилетия.

"Сирия пока борется с терроризмом и оккупацией в любой форме, и благодаря таким друзям, как Иран, мы уже добились больших успехов в борьбе с терроризмом", отметил он.

Он также поблагодарил дипломатические усилия Исламской Республики Иран для установления мира и стабильности в Сирии, возвращения беженцев на родину и успешности Конституционного комитета страны. "Сирия привержена стабильности и безопасности региона, и противостоит любому акту, направленному против мира и стабильности в регионе", заключил сирийский посол.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

