15 дек. 2020 г., 14:43
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Иран поддерживает народ и правительство Сирии до полной победы над терроризмом: Рухани

Иран поддерживает народ и правительство Сирии до полной победы над терроризмом: Рухани

Тегеран, 15 декабря, ИРНА – Иран продолжает поддерживать народ и правительство Сирии до полной победы над терроризмом, возвращения беженцев на родину и восстановления страны. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани во вторник, назвав отношения Ирана и Сирии стратегическими, дружественными и братскими.

Глава иранского правительства на встрече с новым послом Сирии в Тегеране заявил, что Иран продолжит дипломатические усилия в рамках Астанинского процесса для восстановления стабильности и мира в стране.

Он также выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, и поблагодарил за его действия в целях укрепления отношений двух стран.

Новый посол Сирии в Тегеране Шафиг Даюб вручил верительные грамоты иранскому президенту, и отметил, что правительство Сирии стремится к сохранению всех ценных достижений в стратегических отношениях с Ираном за последние четыре десятилетия.  

"Сирия пока борется с терроризмом и оккупацией в любой форме, и благодаря таким друзям, как Иран, мы уже добились больших успехов в борьбе с терроризмом", отметил он.

Он также поблагодарил дипломатические усилия Исламской Республики Иран для установления мира и стабильности в Сирии, возвращения беженцев на родину и успешности Конституционного комитета страны. "Сирия привержена стабильности и безопасности региона, и противостоит любому акту, направленному против мира и стабильности в регионе", заключил сирийский посол.

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