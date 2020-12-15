Французский аналитик назвал лицемерным утверждение США об отсутствии санкций в отношении сектора здравоохранения Ирана

Исследователь и аналитик института международных и стратегических отношений Франции по Ирану в эксклюзивное интервью ИРНА заявил о появлении новой идеи в Европе о том, что государства могут выступать против санкций США, в частности против их экстерриториальной природы.

"Несмотря на то, что санкции Соединенных Штатов официально не коснутся сектор здравоохранения Ирана, но и много банков из-за нажима со стороны Вашингтона отказываются от любой сделки с Ираном, включая сделки в области здравоохранения. Поэтому мы можем сказать, что власти США об отсутствии санкций в отношении сектора здравоохранения Ирана действуют лицемерно", отметил преподаватель экономики парижского колледжа.

Говоря об удовлетворении европейских государства провалом Дональда Трампа на президентских выборах в США, французский аналитик отметил: "Внешняя политика на основе односторонности была характерным чертом администрации Трампа, европейские государства считают, что у администрации Джо Байдена будет многосторонняя внешняя политика".

Он добавил, что Трамп не считал Европу как историческим партнером. "Мы верим, что отношения между Европой и США при администрации Байдена легче продолжаются", заключил он.

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