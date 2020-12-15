15 дек. 2020 г., 12:53
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News Code: 84148019
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Иран стал четвертым по величине производителем препарата ремдесивир

Иран стал четвертым по величине производителем препарата ремдесивир

Тегеран, 15 декабря. ИРНА — Во вторник в городе Саве состоялась церемония открытия линии промышленного производства противовирусного лекарственного препарата ремдесивир с участием министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

С запуском промышленного производства препарата ремдесивир на фармацевтическом заводе «Ронак Дару», этот препарат уже производится на трех завода.

Таким образом, в настоящее время Иран является четвертым по величине производителем Рамсадила после США, Китая и Индии.

"С открытием этой линии, потребность страны в этом препарате будет полностью удовлетворена, а излишки пойдут на экспорт в такие страны, как Венесуэла, Оман и Ирак", сказал замдиректора «Ронак Дару» Мохаммад Али Малеки.

По последним данным Минздрава Ирана на 15 декабря, число заражённых COVID-19 достигло 1,1 млн человек, 53 тыс. заболевших скончались.

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