Иран стал четвертым по величине производителем препарата ремдесивир

С запуском промышленного производства препарата ремдесивир на фармацевтическом заводе «Ронак Дару», этот препарат уже производится на трех завода.

Таким образом, в настоящее время Иран является четвертым по величине производителем Рамсадила после США, Китая и Индии.

"С открытием этой линии, потребность страны в этом препарате будет полностью удовлетворена, а излишки пойдут на экспорт в такие страны, как Венесуэла, Оман и Ирак", сказал замдиректора «Ронак Дару» Мохаммад Али Малеки.

По последним данным Минздрава Ирана на 15 декабря, число заражённых COVID-19 достигло 1,1 млн человек, 53 тыс. заболевших скончались.