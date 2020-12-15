Зариф осудил односторонние санкции США против Турции

"Пристрастие США к санкциям и неуважение к международному праву снова продемонстрированы в полной мере. Мы решительно осуждаем последние санкции США против Турции, и поддерживаем ее народ и правительство", написал Зариф в Twitter.

14 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении санкций против руководителя Управления оборонной промышленности Турции и еще трех граждан республики - Мустафы Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита - в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Согласно заявлению американского госсекретаря, рестрикции являются "четким сигналом" о том, что США будут "в полной мере применять CAATSA" и "не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами".

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Эрдоган в октябре заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на нажим со стороны Вашингтона. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США попробовать ввести их в действительности.

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