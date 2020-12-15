15 дек. 2020 г., 11:01
Journalist ID: 2177
News Code: 84147786
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Основатель BioNTech рассматривает вариант пожертвовать вакцины против COVID-19 ряду стран

Основатель BioNTech рассматривает вариант пожертвовать вакцины против COVID-19 ряду стран

Тегеран, 15 декабря. ИРНА — Основатель немецкой компании BioNTech, вместе с американской Pfizer разработавшей одну из самых перспективных вакцин от коронавируса Угур Шахин в эксклюзивном интервью ИРНА заявил, что он рассматривает вариант пожертвовать вакцины против коронавируса ряду стран при сотрудничестве с ООН.

"Мы стараемся помочь в борьбе с пандемией COVID-19 всем странам, как мусульманским, так и немусульманским насколько это возможно, и это одно из сильных учений ислама", сказал мусульманский разработчик вакцины от коронавируса.

Профессор Угур Шахин, владеющий 18 процентами акций BioNTech, имеющий свыше 60 патентов и входящий в список 100 богатейших жителей Германии, родился в Турции и четырехлетним мальчиком приехал в Кёльн, где его отец был гастарбайтером на автозаводе Ford. вакцину он создал при помощи жены Озлем Тюречи.

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