Основатель BioNTech рассматривает вариант пожертвовать вакцины против COVID-19 ряду стран

"Мы стараемся помочь в борьбе с пандемией COVID-19 всем странам, как мусульманским, так и немусульманским насколько это возможно, и это одно из сильных учений ислама", сказал мусульманский разработчик вакцины от коронавируса.

Профессор Угур Шахин, владеющий 18 процентами акций BioNTech, имеющий свыше 60 патентов и входящий в список 100 богатейших жителей Германии, родился в Турции и четырехлетним мальчиком приехал в Кёльн, где его отец был гастарбайтером на автозаводе Ford. вакцину он создал при помощи жены Озлем Тюречи.