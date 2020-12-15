15 дек. 2020 г., 10:50
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Иран – одна из эффективных стран в информационной системе океанической биогеографии 

Иран – одна из эффективных стран в информационной системе океанической биогеографии 

Тегеран, 15 декабря, ИРНА – Иран считается один из активных стран в информационной системе океанической биогеографии (ОБИС), и до тех пор зарегистрировал много морских и океанских видов в этом мировом платформе. Об этом заявил член иранского национального института океанографии и атмосферных наук Абдольвахаб Магсудлу.

Информационная система океанической биогеографии (ОБИС) осуществляет координацию и управление глобальной базой данных в области морского биоразнообразия. Данный информационный портал содержит самую разнообразную информацию от бактерий до китов, от экватора до полюсов, от поверхности океана до его глубочайших впадин.

Иран является богатой страной с точки зрения генетических ресурсов, так на море, так и на суше. Эксперты говорят, что важность определения морских видов не меньше, чем животные на суще.

Наша страна расположена между водами Каспийского моря, Персидского залива и Оманского моря, соответственно, на севере и юге, и этот вопрос сделал Иран ориентированной на море страной. Магсудлу сказал, что с принципиальным и научным планированием в этой области, а также идентификацией и защитой морских видов можно производить рабочие места и достигать экономического развития.

"Некоторые исследования предсказывали, что в иранских водах Персидского залива и Оманского моря будет около 1400 морских видов, но мы идентифицировали более 3300 действительных морских видов в этих водах,", заключил он.

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