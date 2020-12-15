15 дек. 2020 г., 10:25
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Посольство Ирана в Белоруссии открыло книгу соболезнований в связи с гибелью Фахризаде

Посольство Ирана в Белоруссии открыло книгу соболезнований в связи с гибелью Фахризаде

Тегеран, 15 декабря. ИРНА — Посольство Ирана в Белоруссии открывает книгу соболезнований в связи с гибелью иранского физика-ядерщика, руководителя научно-исследовательской и инновационной организации Министерства обороны Мохсена Фахризаде.

В посольстве в Минске для посольств, аккредитованных зарубежных представительств, а также для государственных и официальных организаций Российской Федерации открыта книга соболезнований в связи в террористического акта, произошедшего 27 ноября и приведшего к мученической смерти заместителя министра обороны Ирана Мохсена Фахризаде.

Книгу соболезнований, в частности подписали председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Андрей Савиных, секретарь Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол.

В мероприятии также приняли участие послы из Азербайджана, Таджикистана и Сирии, а также дипломаты из России, Пакистана, Палестины, Казахстана, Катара, Турции, Венесуэлы, Кыргызстана, Болгарии и Мальты.

Покушение на Фахризаде произошло 27 ноября в районе города Дамовенд под Тегераном. Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.

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