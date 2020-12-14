Иран выразил готовность передать Оману свой опыт в области спорта

Реза Салехи Амири, который прибыл в Маскат для участия в 39-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии и Исполнительном совете Ассамблеи, встретился сегодня утром с министром культуры, спорта и молодежи Омана Сайидом Ди Язаном бен Хайтамом бен Тариком Аль Саидом.

На этой встрече, которая прошла в присутствии заместителя министра спорта и по делам молодежи Омана и посла Исламской Республики Иран в Омане Али Наджафи, министр культуры, спорта и молодежи Омана приветствовал президента Национального олимпийского комитета. Он назвал отношения между двумя странами глубокими, имеющими общую историю и культуру.

Он выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами, особенно в области спорта в новую эпоху, будет поднято до желаемого уровня.