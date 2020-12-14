12 важных тем пресс-конференции Рухани с отечественными и зарубежными журналистами

12 важных тем выступления президента Исламской Республики Иран заключаются в следующем.

1- Если все подписавшие страны соглашение выполнят свои обязательства по ядреной сделке, Иран также выполнит свои обязательства. Если Соединенные Штаты исправят свои ошибки и если администрация Байдена вернется к условиям 2017 года, мы вернемся к своим обязательствам.

2- Что касается отношений между Ираном и Турцией, а также в ответ на стихотворение, которое президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прочитал во время своего визита в Азербайджанскую Республику, Рухани сказал, что «по опыту знакомства с Эрдоганом в течение последних 7 лет, мы вряд ли он намеревается оскорбить иранский народ или нашу территориальную целостность. Конечно, право протестующих естественно».

3. Что касается влияния казни Рухоллы Зам на отношения Ирана и Европы, Рухани сказал, что «казнь этого человека не была без судебного постановления. Они (Европа) могут свободно комментировать, и мы будем действовать в рамках своих собственных правил, и я не думаю, что это повлияет на наши отношения с Европой».

4. «Ракетные и региональные вопросы не имеют ничего общего с ядерными проблемами, и мы много раз говорили, что они не подлежат обсуждению».

5. «Мы не сидим в санкциях, а мы в полномасштабной экономической войне. Враг использовал всю свою мощь, чтобы помешать Ирану продавать нефть. Я считаю, что эпоха экономической войны закончилась и эта война не может продолжаться».

6. «В следующем году Иран будет добывать и продавать 2,3 миллиона баррелей нефти в день, и мы спланировали бюджет следующего года на основе этого. Так что даже если будут санкции, мы эту сумму произведем и продадим».

7 – «Сегодня мы говорим, что если группа «большая шестерка» выполнит все свои обязательства именно завтра утром, мы немедленно выполним все свои обязательства. Но действительно, у нас есть требования. У нас есть требования к разным странам, и наши требования к США больше, чем к другим странам».

8. «Мы заинтересованы в развитии отношений с европейскими и западными странами и соседями, и мы работаем на этой основе».

9. «Доходы страны от нефти увеличились со 119 млрд долларов в 2011 году до менее чем 19 млрд долларов в прошлом году, но у нас все еще нет длинных очередей и товарного кризиса».

10. Основная цель сионистского режима при убийстве Мохсена Фахризаде заключалась в создании нестабильности в регионе и войне в конце правления администрации Трампа. Иран считает месть за его кровь своим правом и сделает это в нужном месте и в нужное время.

11. «Для борьбы с коронавирусом мы скоро начнем вакцинацию».

12- «Я надеюсь, что президентские выборы в июне следующего года будут успешными и в них примут участие все партии и группы».