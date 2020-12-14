Рухани обещал немедленное окончание санкций

Ссылаясь на то, что прошло семь лет и несколько месяцев в своем сроке, Рухани сказал: «Бремя управления страной в самых сложных условиях прошлого века было возложено на это правительство. Совпадение экономической войны и вспышки коронавируса - это самые тяжелые дни и месяцы, которые проходят для дорогих людей нашей страны, и правительство несет ответственность за управление страной в самых сложных условиях».

«В довоенный экономический период мы взяли на себя управление в самой сложной послевоенной ситуации, т.е. во время стагфляции. При экономическом росте страны минус 7,7 и инфляции выше 30 процентов, беспрецедентно после войны, когда правительство начало со стагфляции», - сказал он.

«При экономическом росте страны минус 7,7 и инфляции выше 30 процентов, начался мой срок», - отметил он.

«В первый год срока, в 2014 году, мы добились положительного экономического роста и снизили инфляцию примерно до 15 процентов, а в последующие годы экономический рост страны, несмотря на худшее состояние нефтяных доходов, увеличился», - указал он.

«Доходы страны от нефти до правительства 11-го созыва составляли около 100 млрд долларов в год. В среднем в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах, когда наши нефтяные доходы были хорошими, наши нефтяные доходы составляли в среднем около 52 миллиардов долларов», - рассказал он.

«Хотя в 2014 году у нас были самые низкие нефтяные доходы, и в некоторые месяцы цена барреля нефти упала ниже 30 долларов, но в то же время в течение семи лет мы попробовали лучшие условия с точки зрения снижения инфляции в 2015, 2016 и 2017 годах, а средняя инфляция в эти три года достигли около 11 процентов, что является беспрецедентным показателем за последние 50 лет. В стране средняя инфляция составляет около 11 процентов в течение трех лет подряд, и у нас инфляция была однозначной более двух лет, то есть с конца 2015 года инфляция стала однозначной», - добавил он.

«За эти семь лет мы сделали то, что обещали людям во многих сферах. Мы обещали людям умеренность, конструктивное взаимодействие с миром, отмену санкций в отношении людей и реализации их прав», - продолжил Рухани.

По его словам, «Мы признали ядерное право законным для иранского народа. До этого они считали нашу деятельность незаконной в рамках постановлений Совета Безопасности, но мы узаконили это ядерное право для иранского народа, освободили страну от посторонних и сложных условий МАГАТЭ, и действия, которые мы предприняли в этот период, были приемлемым руководством. «Другими словами, в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах у нас был финансовый менеджмент, который смог спасти страну как от рецессии, так и от серьезной инфляции, а также обеспечить самодостаточность в важных вопросах, в которых нуждался народ».

«В отношении пшеницы и, в некоторой степени, сахара и риса мы приблизились к самоокупаемости, а в газе, бензине и дизельном топливе, которые мы ранее импортировали, стали самодостаточными. Впервые в моем сроке добыча нашего газового продукта и свежего газа в стране достигла одного миллиарда кубометров в сутки», - сказал президент.

Рухани также подчеркнул, что «Мы смогли добиться значительного прогресса в совместных газовых и нефтяных месторождениях. Мы достигли добычи примерно 400 000 баррелей в день».