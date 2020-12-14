Американцы взяли в заложники 15 иранцев

Он в интервью иранской газете «Джам-е Джам» заявил, что власти США намерены обменять американских заключенных с двойным гражданством в иранских тюрьмах, взяв в заложники иранских граждан по необоснованным обвинениям. «Это очевидный пример взятия заложника», отметил иранский чиновник.

«Канада по политическим причинам не позволит нам открывать офис для оказания консульских услуг, несмотря на тот факт, что около 500 тыс. иранцев проживут в этой стране», добавил он, подвергав критике нарушения прав иранцев, проживающих в Канаде.

По его словам, иранским гражданам в Канаде пришлось получить необходимые консульские услуги в другой стране. «В то время, к сожалению, эти нарушители прав человека, или, скорее, сами убийцы людей стали защитниками прав человека и исполняют шоу права человека в международных организациях», отметил он.

Замглавы судебной власти в ответ на вопрос о жестких санкциях США против Ирана заявил, что несмотря на введение санкций Соединенным Штатом, европейские страны выполняют такие ограниченные меры. «Этот подход противоречит их миролюбивому жесту», подчеркнул Багери.

Говоря о расследовании дела убийства генерала Гасема Сулеймани, он заявил: «Несколько членов Бундестага пожаловались уголовному прокурору страны на роль американской военной базы в Германии (Rammstein) в обмене информацией между дронами, причастными к убийству генерала Сулеймани. Поэтому мы в недавней встрече с послом Германии заявили, что правительство Германии должно взаимодействовать с судебной властью по делу убийства генерала Сулеймани».

Генерал Сулеймани был убит 3 января по приказу Дональда Трампа при ударе ВВС США близи межданародного аэропорта в Багдаде.

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