6 иранцев получили путевку на чемпионат мира по шахматам среди юниоров

В последний день азиатских соревнований по шахматам среди юниоров, которые прошли в режиме онлайн в Грузии иранцы завоевали 2 золота, одно серебро и 3 бронзы.
Таким образом иранцы завоевали путевки на чемпионат мира среди юниоров.
Тегеран, 14 декабря. ИРНА — Иранские шахматисты завоевав 6 медалей на чемпионате Азии, выиграли путевку на чемпионат мира по шахматам среди юниоров.
В последний день азиатских соревнований по шахматам среди юниоров, которые прошли в режиме онлайн в Грузии иранцы завоевали 2 золота, одно серебро и 3 бронзы.
Таким образом иранцы завоевали путевки на чемпионат мира среди юниоров.
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