6 иранцев получили путевку на чемпионат мира по шахматам среди юниоров

Тегеран, 12 декабря, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана при Международном агентстве по атомной энергии в Вене Казем Гарибабади, в ответ на заявления американских лиц о продолжающемся давлении в сотрудничестве с европейцами на Международное агентство по атомной энергии в отношении Ирана, подчеркнул, что Агентство должно быть нейтральным.