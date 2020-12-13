14 дек. 2020 г., 00:12
Journalist ID: 2177
News Code: 84146034
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6 иранцев получили путевку на чемпионат мира по шахматам среди юниоров

6 иранцев получили путевку на чемпионат мира по шахматам среди юниоров

Тегеран, 14 декабря. ИРНА — Иранские шахматисты завоевав 6 медалей на чемпионате Азии, выиграли путевку на чемпионат мира по шахматам среди юниоров.

В последний день азиатских соревнований по шахматам среди юниоров, которые прошли в режиме онлайн в Грузии иранцы завоевали 2 золота, одно серебро и 3 бронзы.

Таким образом иранцы завоевали путевки на чемпионат мира среди юниоров.

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