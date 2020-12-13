Посол Франции вызван в МИД Ирана

Помощник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор департамента по европейским делам передал ноту протеста послу Франции в связи с указанным заявлением.

В связи с этим заявлением ранее в МИД Ирана был вызван также посол Германии.

ЕС в своем заявлении резко осудил казнь Рухоллу Зама.

Вчера утром главу контрреволюционного и оппозиционного новостного портала «Amad news» за сотрудничество с разведслужбами Франции, США и Израиля и антиправительственную деятельность казнили в Тегеране после завершения судебных процессов.

Судебная власть Ирана обвинила его в актах против внутренней и внешней безопасности страны, широком распространении фейковых новостей и помощи в разрушении экономической системы страны с 2016 года до момента его ареста.

Его также обвинили в создании и управлении оппозиционным каналом Amad news в Telegram в целях нарушения внутренней и внешней безопасности, шпионаже в пользу разведслужб Франции, США и Израиля, пропаганде против Исламской Республики Иран в интересах аппозиционных групп.

Зам также был ключевой фигурой иранских протестов 2017—2018 годов. Новостной портал Amad news нередко обвинялся властями Исламской республики в антиправительственной направленности.