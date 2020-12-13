13 дек. 2020 г., 16:44
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News Code: 84145714
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Предложение Ирана по урегулированию кризиса в Йемене все еще лежит на столе

Предложение Ирана по урегулированию кризиса в Йемене все еще лежит на столе

Тегеран, 13 декабря. ИРНА — С самого начала военного вторжения в Йемен Исламская Республика предложила политическое решение, чтобы положить конец этой войне, и это предложение все еще лежит на столе, заявил старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

"Исламская Республика Иран с самого начала вторжения в страну заявляла, что кризис должен быть решено политическим путем, следовательно, изложил план из четырех пунктов" сказал в воскресенье Хаджи в интервью йеменскому телеканалу «Аль-Масира».

"Война в Йемене привела к крупнейшему гуманитарному кризису века, в результате которого погибли тысячи детей и женщин и распространился голод", напомнил Хаджи.

Хаджи выразил надежду на то, что страны региона, США и враги Йемена поймут, что война не может быть решением, подчеркнув, что инициатива Ирана по предотвращению агрессии, снятию блокады и началу межейменского диалога остается ключевым решением кризиса.  

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