Эксперт: Байден планирует немедленно вернуться в СВПД

"Я считаю, что Байден может снять санкции в отношении нефтяные и банковские санкции, а также ограничения, которые влияют на гуманитарные и политические вопросы", сказал Уолш в эксклюзивном интервью ИРНА.

"Даже если предположить, что Конгресс вводит санкции, президент имеет право приостановить их действие по своему усмотрению", добавил он.

Комментируя заявления главы МИД ФРГ Хайко Мааса по иранской ядерной сделке, Уолш добавил, что среди европейцев слышны разные голоса, и даже внутри этих стран высказываются разные мнения. "В целом, я не считаю, что к этой позиции следует относиться слишком серьезно", добавил он.

Ранее Маас в интервью Spiegel сказал, что простого возвращения к СВПД будет недостаточно, понадобится его расширение.

"В целом ситуация такова, что европейцы, Китай, Россия и Иран оставались в СВПД и пытались сохранить соглашение. Байден также ясно дал понять, что хочет вернуться в СВПД", указал он.