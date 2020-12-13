Развитие торговых и экономических отношений – цель бизнес-форума "Иран-Европа"

"Торговые заседания между компаниями двух сторон пройдут в рамках бизнес-форума"Иран-Европа", и более 60 деятелей из Ирана и Европы выступят с речью в ходе трехдневного форума", отметил он.

"Создание почвы для новых взаимодействий в этой области может привести к восстановлению торговых отношений и увеличению возможностей для развития ненефтяного экспорта Ирана за счет импорта капитальных товаров и промежуточных продуктов из Европы и привлечения иностранных инвестиций, развития экспорта и диверсификации экспортных рынков", заявил иранский чиновник.

Крупный бизнес-форум "Иран-Европа" в целях торгового, научного и технологического сотрудничества и увеличения ненефтяного экспорта из Ирана 14,15 и 16 декабря пройдет в режиме видеоконференции. Этот бизнес-форум пройдет на сайте по ссылке: https://www.europeiranbusinessforum.com/

