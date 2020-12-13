Развитие торговых и экономических отношений – цель бизнес-форума "Иран-Европа"

"Торговые заседания между компаниями двух сторон пройдут в рамках бизнес-форума"Иран-Европа", и более 60 деятелей из Ирана и Европы выступят с речью в ходе трехдневного форума", отметил он.
"Создание почвы для новых взаимодействий в этой области может привести к восстановлению торговых отношений и увеличению возможностей для развития ненефтяного экспорта Ирана за счет импорта капитальных товаров и промежуточных продуктов из Европы и привлечения иностранных инвестиций, развития экспорта и диверсификации экспортных рынков", заявил иранский чиновник.
Крупный бизнес-форум "Иран-Европа" в целях торгового, научного и технологического сотрудничества и увеличения ненефтяного экспорта из Ирана 14,15 и 16 декабря пройдет в режиме видеоконференции. Этот бизнес-форум пройдет на сайте по ссылке: https://www.europeiranbusinessforum.com/
Тегеран, 13 декабря, ИРНА – Советник организации развития торговли Ирана по международных делам Мир Хади Сейеди навал целью проведения бизнес-форума"Иран-Европа" развитие торговых и экономических связей.
"Торговые заседания между компаниями двух сторон пройдут в рамках бизнес-форума"Иран-Европа", и более 60 деятелей из Ирана и Европы выступят с речью в ходе трехдневного форума", отметил он.
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