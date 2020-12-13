Экспорт 185 тыс. тонн моющих средств из Ирана в страны региона

Она отметила, что экспорт моющих средств из Ирана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении увеличился на 7% и в и стоимостном выражении – 14%.

По её словам, определение направлений экспорта на международных рынках и странах региона играет решающую роль в развитии экспорта медицинских товаров во время пандемии коронавируса.

"Крупнейшими покупателями иранских моющих средств за указанный период стали Ирак, Афганистан, Пакистан, Туркменистан, Азербайджан, Китай, Узбекистан, Турция, Казахстан и Индия. Почти 97% общего объема моющих средств из Ирана был экспортирован в эти страны", добавила она.

Учитывая, что производственная мощность по производству необходимых моющих и дезинфицирующих средств в стране превышают текущую потребность, мы можем надеяться на экспорт 80 тыс. тонн моющих средств и 65 тыс. тонн мыла и жидкостей в последнем квартале этого года.

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