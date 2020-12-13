13 дек. 2020 г., 14:11
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Посол Германии вызван в МИД Ирана

Посол Германии вызван в МИД Ирана

Тегеран, 13 декабря, ИРНА – После вчерашнего заявления ЕС против казни главы оппозиционного новостного портала "Amad News" Рухоллу Зама за шпионаж в пользу западных стран и акт против национальной безопасности, сегодня посол Германии вызван в МИД Ирана.

Помощник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор департамента по европейским делам передал ноту протеста послу Германии в связи с указанным заявлением.
Глава председательства посольства Франции также будет вызван в МИД Ирана из-за интервенционного заявления страны против казни Зама.
ЕС в своем заявлении резко осудил казнь Рухоллу Зама.
Вчера утром главу контрреволюционного и оппозиционного новостного портала «Amad news»  за сотрудничество с разведслужбами Франции, США и Израиля и антиправительственную деятельность казнили в Тегеране после завершения судебных процессов.
Судебная власть Ирана обвинила его в актах против внутренней и внешней безопасности страны, широком распространении фейковых новостей и помощи в разрушении экономической системы страны с 2016 года до момента его ареста.
Его также обвинили в создании и управлении оппозиционным каналом Amad news в Telegram в целях нарушения внутренней и внешней безопасности, шпионаже в пользу разведслужб Франции, США и Израиля, пропаганде против Исламской Республики Иран в интересах аппозиционных групп.
Зам также был ключевой фигурой иранских протестов 2017—2018 годов. Новостной портал Amad news нередко обвинялся властями Исламской республики в антиправительственной направленности. 

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