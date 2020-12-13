Иран сомневается в доброй воле США в мирных переговорах по Афганистану

"История показала, что вмешательства США в дела других стран свидетельствуют об их многочисленных ошибок, злоупотреблениях и конкретной политике за занавесом, т.е. редко можно сказать, что вмешательство США было направлено на благо какой-то страны", отметил Аракчи, который совершил поездку в Афганистан для встречи с афганскими властями.

Аракчи предупредил о тайной политике США по мирным переговорам в Афганистане. "Мы должны приветствовать любую страну, способствующую мирному процессу, но есть сомнения в доброй воле США", добавил он.

По его словам, надо найти путь для диалога между афганскими сторонами с Талибами. "Они должны принять единое решение как результат достижений всех сторон, приводящий к миру", отметил Аракчи.

Говоря о всеобъемлющем документе стратегических взаимодействий между Ираном и Афганистаном, иранский дипломат отметил, что этот документ определяются долгосрочные отношения Ирана с Афганистаном. "Документ состоит из 5 глав, 4 из которых уже доработаны, и вскоре работа над последней главой будет завершена", заключил он.

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