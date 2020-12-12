Иранская компания приобрела технологию производства современных суперсплавов

Генеральный директор иранской компании, производящей современные суперсплавы, Джалал Данеш сказал, что сплавы на основе никеля и кобальта являются неотъемлемой частью передовых отраслей промышленности. «Суперплавы сохраняют свои свойства при высоких температурах и в основном используются в таких отраслях, как электростанции и для создания газовых турбин», - сказал он.

Что касается реконструкции деталей газовых турбин из сверхлегких сплавов, он сказал: «Мы также активно работаем в этой области, и мы реконструируем и ремонтируем особо крупные и современные детали. На этом предприятии производится много запчастей для газовых турбин, а это более 300 наименований продукции».

«Многие из использовавшегося в прошлом оборудования из суперсплавов полностью импортировались. Но сейчас многие компании в стране занимаются производством этих специальных деталей», - пояснил он.