Сердар Азмун хорошо смотрелся в матче против Динамо

Питерский «Зенит» выиграл гостевой матч у «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч на этой встрече на семнадцатой минуте забил Игорь Смольников после передачи Мигеля Данни.
Третий гол забил иранский нападающий Сердар Азмун на 84-й минуте.
Тегеран, 12 декабря, ИРНА - В матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» принимал «Динамо». Хозяева победили со счетом 3:1.
Питерский «Зенит» выиграл гостевой матч у «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч на этой встрече на семнадцатой минуте забил Игорь Смольников после передачи Мигеля Данни.
Третий гол забил иранский нападающий Сердар Азмун на 84-й минуте.
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