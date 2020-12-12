12 дек. 2020 г., 22:55
Journalist ID: 2388
News Code: 84144695
0 Persons

Все люди должны быть уверены, что получат вакцину от коронавируса: дипломат

Все люди должны быть уверены, что получат вакцину от коронавируса: дипломат

Тегеран, 12 декабря, ИРНА - Генеральный директор департамента по вопросам международного мира и безопасности МИД Ирана Реза Наджафи подчеркнул необходимость равного доступа к вакцине против Covid-19 во всем мире.

Высокопоставленные должностные лица Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) под председательством Казахстана провели видеоконференцию на тему «Обзор ситуации в регионе, применение опыта пандемии Covid-19» с целью дальнейшего развития и сотрудничества между государствами-членами.

Наджафи высоко оценил усилия государств-членов СВМДА по решению предстоящих проблем, таких как эпидемия Covid-19, крупнейший глобальный кризис, и подчеркнул важность конструктивного и эффективного сотрудничества в этой области.

Он подчеркнул необходимость борьбы с односторонним подходом и укрепление многосторонности, а также сделал акцент на необходимости обеспечения равного доступа к вакцине против Covid-19 для всех людей во всем мире.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 4 =