Все люди должны быть уверены, что получат вакцину от коронавируса: дипломат

Высокопоставленные должностные лица Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) под председательством Казахстана провели видеоконференцию на тему «Обзор ситуации в регионе, применение опыта пандемии Covid-19» с целью дальнейшего развития и сотрудничества между государствами-членами.

Наджафи высоко оценил усилия государств-членов СВМДА по решению предстоящих проблем, таких как эпидемия Covid-19, крупнейший глобальный кризис, и подчеркнул важность конструктивного и эффективного сотрудничества в этой области.

Он подчеркнул необходимость борьбы с односторонним подходом и укрепление многосторонности, а также сделал акцент на необходимости обеспечения равного доступа к вакцине против Covid-19 для всех людей во всем мире.