Иран входит в число 14 ведущих стран мира по научным достижениям: минобрнауки

«За последнее десятилетие Иран смог занять 15-е место в мире по количеству статей, а в этом году 14-е место. Увеличилось количество ссылок на статьи иранских ученых по всему миру», - отметил он.

«С окончанием ирано-иракской войны появилась хорошая возможность работать в сфере науки и технологий в стране, за эти годы никто не думал, что в Иране, может быть, пройдет аспирантура. Кроме того, никто не думал, что Иран может участвовать в глобальном развитии, но за последние два десятилетия у нас были хорошие достижения в этой области», - указал он.

По его словам, «Иран добился больших успехов в области науки и технологий, работал над устранением недостатков в области образования и добился определенных успехов».

«Технологические структуры были активированы в стране в последнее десятилетие, хотя еще не ощущались на международном уровне, но, если развитие технологий, основанных на знаниях, будет столь же быстрым и ускоренным, в ближайшие годы можно в области новых и передовых технологий занять достойную международную позицию», - заключил он.