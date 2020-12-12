МИД Австрии: Все должны вернуться в ядреную сделку

Отвечая в субботу на вопрос журналисту ИРНА о позиции Австрии, Александр Шалленберг сказал, что Вена привержена ядерную сделку, но также поддерживает все усилия участников соглашения по поиску дипломатического решения.

В этой связи глава австрийского дипломатического аппарата назвал проведение заседания Совместной комиссии по ядерной сделке, которое, по его словам, состоится в Вене в среду, несмотря на коронарные ограничения, жизненно важным для поддержания связи между участниками.

В другой части интервью высокопоставленный австрийский дипломат выразил свое мнение о двусторонних отношениях с Ираном. «Мы гордимся 160-летними стабильными и дружескими дипломатическими отношениями с Ираном и, безусловно, хотим продолжить этот подход», - отметил он.

«Я был последним министром иностранных дел западной страны, который наслаждался гостеприимством вашей страны накануне вспышки Covid-19 и вел конструктивные переговоры с президентом», - заявил он.

Он сказал, что «хотел бы снова поехать в Иран и посетить исторические и туристические достопримечательности Ирана».