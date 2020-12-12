Иран примет широкое участие в экономической деятельности в Астрахани

Об этом стало известно в ходе переговоров главы региона Игоря Бабушкина и Генерального консула Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучакиана. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма.

«Иран является одним из наших стратегических партнёров. Более 80% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следуют именно в иранском направлении. За январь - сентябрь грузооборот составил почти 2 млн. тонн, это на уровне прошлого года», – отметил губернатор Игорь Бабушкин.

Он также подчеркнул, что Астраханская область тесно взаимодействует со многими иранскими провинциями, особенно с Гиляном и Мазандараном. Кроме того, в области работают свыше 170 предприятий с участием иранского капитала. Одно из них – резидент особой экономической зоны «Лотос».

«В Астраханской области создан Каспийский кластер. Он включает две особые экономические зоны: портовую и «Лотос». Его задача – создать необходимые условия для роста грузооборота по коридору «Север-Юг». Партнеры из Ирана также могут принять участие в проектах этого кластера», – сказал губернатор.

В том числе глава региона предложил использовать возможности Каспийской контейнерной линии между Астраханью и Ираном. Она заработала в начале декабря в тестовом режиме.