Заседание совместной комиссии по иранской ядерной сделке пройдет в Вене 16 декабря

16 декабря в Вене состоится заседание совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий. Председателем совместной комиссии от имени верховного представителя ЕС Жозепа Борреля Хосепа будет генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Хельга Мария Шмид, а в ее работе примут участие представители стран Е3+2 (Франция, Германия, Великобритания, Россия, Китай) и Ирана.

Иранскую делегацию на этом заседании возглавит замминистра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Аракчи.

Участники обсудят текущую работу по сохранению СВПД и пути обеспечения полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами, в том числе при подготовке обменов на министерском уровне.

Последнее заседание совместной комиссии СВПД 1 сентября прошло в Вене.

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. Остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявила о завершении данного процесса.

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