12 дек. 2020 г., 10:00
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News Code: 84143603
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Иран подчеркнул, что МАГАТЭ должно быть нейтральным

Иран подчеркнул, что МАГАТЭ должно быть нейтральным

Тегеран, 12 декабря, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана при Международном агентстве по атомной энергии в Вене Казем Гарибабади, в ответ на заявления американских лиц о продолжающемся давлении в сотрудничестве с европейцами на Международное агентство по атомной энергии в отношении Ирана, подчеркнул, что Агентство должно быть нейтральным.

"Бывший генеральный директор Агентства Юкия Амано в своем заявлении от 30 января 2019 года по случаю христианского Нового года сказал: "Усилия по частичному управлению и оказанию давления на Агентство в деятельности по ядерной проверке имеет противоположный эффект и чрезвычайно вредны", - написал он в Twitter.

"Теперь ясно, о какой стране имел в виду Амано", - сказал он, добавив, что "МАГАТЭ должно оставаться независимым, беспристрастным и профессиональным. Мы все должны отвергнуть это давление на Агентство, которое наносит ущерб интересам всего международного сообщества".

Специальный представитель США по Ирану Эллиот Абрамс заявил в интервьютсионистско-американской газете Algminer, что следующая администрация США должна проводить политику «максимального давления» на Иран в сотрудничестве с европейскими союзниками Вашингтона - Международным агентством по атомной энергии.

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