В Иране казнили главу оппозиционного новостного портала «Amad news»

Месяц назад Верховный суд начал изучить дело, и 8 декабря официальный представитель судебной власти Ирана Голем Хоссейн Эсмаили сообщил об одобрении Верховным судом страны смертного приговора главе оппозиционного новостного портала Рухоллу Зама.

14 октября 2019 года Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о задержании Зама за сотрудничество с разведслужбами Франции, США и Израиля и антиправительственную деятельность.

Судебная власть Ирана обвинила его в актах против внутренней и внешней безопасности страны, широком распространении фейковых новостей и помощи в разрушении экономической системы страны с 2016 года до момента его ареста.

Его также обвинили в создании и управлении оппозиционным каналом Amad news в Telegram в целях нарушения внутренней и внешней безопасности, шпионаже в пользу разведслужб Франции, США и Израиля, пропаганде против Исламской Республики Иран в интересах аппозиционных групп.

Зам также был ключевой фигурой иранских протестов 2017—2018 годов. Новостной портал Amad news нередко обвинялся властями Исламской республики в антиправительственной направленности.

После 6 судебных заседаний приговор о казни Рухоллу Зама был приведен в исполнение.

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