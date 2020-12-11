Иран призывает международное сообщество сохранять бдительность в отношении повторного возрождения Даиш

Хатибзаде сделал это замечание в поздравительном послании по случаю третьей годовщины победы Ирака над террористической группировкой Даиш после нескольких лет кровавого конфликта.

Он сказал, что победа над Даиш стала результатом решимости иракского правительства, нации и его вооруженных сил в свете соблюдения руководящих принципов религиозных лидеров, в частности аятоллы Али Систани.

Подтвердив поддержку Ираном народа Ирака, Хатибзаде сказал, что иранское правительство не пожалеет усилий, чтобы способствовать укреплению безопасности, стабильности, процветания и территориальной целостности в соседней стране.

Коснувшись совместных усилий Ирана и Ирака по борьбе с террористической группировкой Даиш, пресс-секретарь почтил иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани и иракского командира Абу Махди аль-Мохандеса, которые были убиты в результате атаки беспилотника недалеко от аэропорта Багдада в прошлом году.