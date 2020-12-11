11 дек. 2020 г., 16:07
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News Code: 84143136
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Иран призывает международное сообщество сохранять бдительность в отношении повторного возрождения Даиш

Иран призывает международное сообщество сохранять бдительность в отношении повторного возрождения Даиш

Тегеран, 11 декабря. ИРНА — В пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде призвал международное сообщество не терять бдительность в отношении распространения идеологии и повторного возрождения террористической группировки Даиш (ИГИЛ).

Хатибзаде сделал это замечание в поздравительном послании по случаю третьей годовщины победы Ирака над террористической группировкой Даиш после нескольких лет кровавого конфликта.

Он сказал, что победа над Даиш стала результатом решимости иракского правительства, нации и его вооруженных сил в свете соблюдения руководящих принципов религиозных лидеров, в частности аятоллы Али Систани.

Подтвердив поддержку Ираном народа Ирака, Хатибзаде сказал, что иранское правительство не пожалеет усилий, чтобы способствовать укреплению безопасности, стабильности, процветания и территориальной целостности в соседней стране.

Коснувшись совместных усилий Ирана и Ирака по борьбе с террористической группировкой Даиш, пресс-секретарь почтил иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани и иракского командира Абу Махди аль-Мохандеса, которые были убиты в результате атаки беспилотника недалеко от аэропорта Багдада в прошлом году.

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