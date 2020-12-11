Иран достиг самообеспечения бензином

Благодаря реализации проектов развития на НПЗ в Иране, страна стала крупнейшим производителем бензина в регионе, занял первое место по производству бензина в регионе, а второе место в ОПЕК.

Несмотря на то, что общая мощность нефтеперерабатывающей промышленности Ирана увеличилась с 1850 000 баррелей в сутки до 2150 000 баррелей, производство продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как бензин, также было под фокусом, и рост намного выше, чем общей мощности НПЗ страны.

В 2012 году Иран производил 51 миллион литров бензина в день, но теперь суточная производственная мощность страны составляет 112 миллионов литров.

Статистические данные показывают, что в 1398 иранском календарном году (завершился 20 марта 2020 года) производство бензина по евростандарту достигло 91 миллиона литров в сутки, а дизельного топлива европейского стандарта — 73 миллиона литров.