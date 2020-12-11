Иран: предоставление анализа выходит за рамки миссии, возложенной на МАГАТЭ под СВПД

"Единственная роль агентства в СВПД — отслеживать и верифицировать действия, связанные с ядерной деятельностью, и предъявлять обновленные отчеты", написал Гариб-Абади в Twitter.

Ранее Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Sky News заявил, что Иран не должен следовать своим намерениям увеличить обогащение урана и отказать в доступе инспекторам.

"Если эти меры будут реализованы, то они станут еще большим отклонением от обязательств, которые Иран взял на себя, когда присоединился к соглашению", сказал он.

"Я не могу себе представить, кто бы выиграл от такой ситуации, если бы было какое-то ограничение инспекторов МАГАТЭ, в результате которого та или иная ситуация была бы свернута в их работе", сказал Гросси.