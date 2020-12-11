11 дек. 2020 г., 12:22
Journalist ID: 2177
News Code: 84142955
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Иран: предоставление анализа выходит за рамки миссии, возложенной на МАГАТЭ под СВПД

Иран: предоставление анализа выходит за рамки миссии, возложенной на МАГАТЭ под СВПД

Тегеран, 11 декабря. ИРНА — Предоставление любой оценки и анализа выходит за рамки миссии, возложенной на Международное агентство по атомной энергии, заявил посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади в ответ на новые заявления Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по СВПД.

"Единственная роль агентства в СВПД — отслеживать и верифицировать действия, связанные с ядерной деятельностью, и предъявлять обновленные отчеты", написал Гариб-Абади в Twitter.

Ранее Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Sky News заявил, что Иран не должен следовать своим намерениям  увеличить обогащение урана и отказать в доступе инспекторам.

"Если эти меры будут реализованы, то они станут еще большим отклонением от обязательств, которые Иран взял на себя, когда присоединился к соглашению", сказал он.

"Я не могу себе представить, кто бы выиграл от такой ситуации, если бы было какое-то ограничение инспекторов МАГАТЭ, в результате которого та или иная ситуация была бы свернута в их работе",  сказал Гросси.

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