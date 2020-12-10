10 дек. 2020 г., 22:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84142713
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Иран приветствовал отказ от возрождения «исламского эмирата» в Афганистане

Иран приветствовал отказ от возрождения «исламского эмирата» в Афганистане

Тегеран, 10 декабря, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи приветствовал решение Генеральной Ассамблеи ООН сохранить конституцию Афганистана и отвергнуть возрождение «исламского эмирата», заявив о своей готовности играть более активную роль в содействии установлению мира в Афганистане.

«Сегодня мы будем голосовать по проекту резолюции о ситуации в Афганистане, в котором Ассамблея направляет решительный сигнал поддержки народу и правительству Афганистана в их стремлении построить более стабильную, процветающую и демократическую страну», - сказал он.

По его словам, «только мирный процесс под руководством афганцев может разрешить нынешний конфликт в Афганистане. Ему следует развивать и укреплять прошлые достижения, в том числе действующую конституцию, борьбу с терроризмом, а также уважение права народа на самоопределение посредством выборов и прав религиозных и этнических меньшинств и женщин».

«С этой точки зрения мы приветствуем предложение Ассамблеи поддержать конституцию Афганистана, а также ее отказ от возрождения Исламского Эмирата. Мы благодарим афганское правительство за его позитивный подход к мирным переговорам. Талибан должен также продемонстрировать такую ​​же решимость и добрую волю, в том числе остановив нападения на афганские силы обороны и безопасности», - заключил он.

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