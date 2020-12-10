Рухани: железная дорога Хаф-Герат укрепляет связи между Ираном и Афганистаном

Хасан Рухани на церемонии открытия железной дороги Хаф-Герат, на которой присутствовал президент Афганистана, заявил, что «сегодня день мира, день милосердия, день открытия для двух великих народов Афганистана и Ирана. Две нации, происходящие из одного корня, одной истории, одной культуры и одного региона, на протяжении всей истории сохраняли свое братство и добрососедство как лучшие союзники».

«Наши отношения основываются на мыслях и культуре. Сегодня железная дорога укрепляет эту связь», - отметил он.

Напомним, что сегодня железная дорога Хаф-Герат на юго-востоке провинции Хорасан-Разави до Герата на западе Афганистана открылась с целью завершения части международного железнодорожного коридора Восток-Запад и развития региона четверг в режиме видеоконференции с присутствием президента, политических и экономических чиновников Хорасана Разави.