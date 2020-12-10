Железная дорога Хаф-Герат официально открылась

Как сообщает ИРНА, Железнодорожная линия Хаф до Герата является одним из наиболее важных национальных и международных проектов, который не только увеличивает доходы, дешевую и экономичную транспортировку товаров между Ираном и Афганистаном, но также повышает стабильность и безопасность, создает возможности для создания рабочих мест и улучшает экономическую ситуацию во всем регионе.

Деятельность железной дороги Хаф-Герат играет эффективную роль в увеличении объема экспорта и импорта и экономическом процветании Афганистана, а также в развитии торговли между страной и восточным соседом с Исламской Республикой Иран, создавая ежегодную пропускную способность 12 млн. тонн товаров.

Железная дорога Хаф - Герат, которая возрождает Шелковый путь по железной дороге и соединяет Китайскую железную дорогу с Ираном через Афганистан, не только играет непосредственную роль в развитии Афганистана, но также и в завершении и развитии железнодорожной сети, увеличении транзита товаров из Центральной Азии в Индийский океан и начале создания международного торгового коридора восток-запад и север-юг мира.