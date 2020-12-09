9 дек. 2020 г., 21:38
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News Code: 84141701
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Приграничное сотрудничество с Азербайджаном должно быть приоритетом, сказал Галибаф

Приграничное сотрудничество с Азербайджаном должно быть приоритетом, сказал Галибаф

Тегеран, 9 декабря. ИРНА — Спикер парламента Ирана Мохамед Багер Галибаф в среду на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал, что сотрудничество и подключение железнодорожных линий могут быть приоритетными.

"Для развития двусторонних отношений принимаются соответствующие меры. В связи с этим приграничное сотрудничество и подключение железнодорожных линий могут быть приоритетными", сказал Галибаф.

Спикер иранского парламента отметил, что Иран и Азербайджан имеют глубокие культурные и религиозные связи.

По его словам, для всестороннего развития отношений должны использоваться различные потенциалы и возможности, имеющиеся в Иране и Азербайджане.

Он также добавил, что Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха и прилегающих территорий Азербайджана.  "Поскольку Иран обладает опытом восстановления пострадавших от войны территорий, он готов участвовать в восстановлении Карабаха и прилегающих территорий", подчеркнул Галибаф.

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