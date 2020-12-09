Приграничное сотрудничество с Азербайджаном должно быть приоритетом, сказал Галибаф

"Для развития двусторонних отношений принимаются соответствующие меры. В связи с этим приграничное сотрудничество и подключение железнодорожных линий могут быть приоритетными", сказал Галибаф.

Спикер иранского парламента отметил, что Иран и Азербайджан имеют глубокие культурные и религиозные связи.

По его словам, для всестороннего развития отношений должны использоваться различные потенциалы и возможности, имеющиеся в Иране и Азербайджане.

Он также добавил, что Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха и прилегающих территорий Азербайджана. "Поскольку Иран обладает опытом восстановления пострадавших от войны территорий, он готов участвовать в восстановлении Карабаха и прилегающих территорий", подчеркнул Галибаф.