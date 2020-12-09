9 дек. 2020 г., 21:10
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News Code: 84141691
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Зариф приветствовал открытие железной дороги Хаф-Герат

Зариф приветствовал открытие железной дороги Хаф-Герат

Тегеран, 9 декабря, ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф приветствовал открытие железной дороги Хаф-Герат, заявив, что превращение наших границ в мосты является приоритетной задачей.

"Железная дорога Хаф-Герат имеет значение не только для Ирана и Афганистана, но и для всего региона" написал Зариф в своем аккаунте в Twitter в среду.

"В качестве шлюза, который будет способствовать развитию торговли и обмена между людьми, он также будет способствовать региональной стабильности и развитию" добавил он. "Превращение наших границ в мосты - приоритетная задача" отметил он.

Железная дорога Хаф–Герат (139 км в длину) входит в железнодорожный коридор Иран – Афганистан. Осуществление проекта началось в 2007–2008 финансовом году.

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