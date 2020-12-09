Зариф приветствовал открытие железной дороги Хаф-Герат

"Железная дорога Хаф-Герат имеет значение не только для Ирана и Афганистана, но и для всего региона" написал Зариф в своем аккаунте в Twitter в среду.

"В качестве шлюза, который будет способствовать развитию торговли и обмена между людьми, он также будет способствовать региональной стабильности и развитию" добавил он. "Превращение наших границ в мосты - приоритетная задача" отметил он.

Железная дорога Хаф–Герат (139 км в длину) входит в железнодорожный коридор Иран – Афганистан. Осуществление проекта началось в 2007–2008 финансовом году.