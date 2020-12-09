Иран подчеркнул необходимость постоянного решения кризиса в Нагорном Карабахе путем диалога

"В среду, 9 декабря, в Тегеране состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Мохаммада Джавада Зарифа", сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

По данным ведомства дипломаты обсудили двусторонние отношения между Ираном и Азербайджаном, а также актуальные вопросы региональной повестки.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся Нагорного Карабаха, Каспийского моря, зон свободной торговли, открытия Худаферинского водохранилища, железнодорожной линии «Решт-Астара», проекта коридора «Север-Юг», приграничного и экономического сотрудничества.

Иранский глава МИД выразил удовлетворение прогрессом в вопросе прекращении огня, мирным соглашением и освобождением территорий Азербайджана от оккупации.

Зариф, в частности подчеркнул, что приоритетными задачами политики Ирана на Кавказе является поддержание добрососедских отношений и решение проблем путем диалога.

Байрамов ранее провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани. "Воля Исламской Республики Иран направлена на развитие отношений с Азербайджанской Республикой более, чем раньше", сказал Рухани во время встречи с главой МИД Азербайджана.