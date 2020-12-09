9 дек. 2020 г., 16:12
Journalist ID: 2177
News Code: 84141423
0 Persons

Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили Нагорный Карабах

Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили Нагорный Карабах

Тегеран, 9 декабря. ИРНА — В тегеране состоялись переговоры министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова, сообщил в среду официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Министры иностранных дел Ирана Азербайджана  сегодня обсудили в Тегеране Нагорный Карабах, региональные вопросы и двусторонние отношения", написал Хатибзаде в своем Twitter.

"Иран приветствует освобождение оккупированных территорий и результаты, достигнутые в рамках политики позитивного соседства, а также поддерживает политическое урегулирование конфликта",  отметил Хатибзаде.

Байрамов ранее провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани. "Воля Исламской Республики Иран направлена на развитие отношений с Азербайджанской Республикой более, чем раньше", сказал Рухани во время встречи с главой МИД Азербайджана.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 15 =