Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили Нагорный Карабах

"Министры иностранных дел Ирана Азербайджана сегодня обсудили в Тегеране Нагорный Карабах, региональные вопросы и двусторонние отношения", написал Хатибзаде в своем Twitter.

"Иран приветствует освобождение оккупированных территорий и результаты, достигнутые в рамках политики позитивного соседства, а также поддерживает политическое урегулирование конфликта", отметил Хатибзаде.

Байрамов ранее провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани. "Воля Исламской Республики Иран направлена на развитие отношений с Азербайджанской Республикой более, чем раньше", сказал Рухани во время встречи с главой МИД Азербайджана.