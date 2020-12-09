9 дек. 2020 г., 15:57
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News Code: 84141404
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Объем экспорта из ЗСТ Арас за 15 лет увеличился в 10 раз

Объем экспорта из ЗСТ Арас за 15 лет увеличился в 10 раз

Тегеран, 9 декабря. ИРНА — Объем экспорта из зоны свободной торговли (ЗСТ) Арас на северо-западе Ирана за последние 15 лет несмотря на санкции увеличился в 10 раз.

По словам, исполнительного директора  свободной экономической зоны Арас Мохсена Наримана, объем экспорта из ЗСТ Арас только в прошлом иранском календарном году (завешился 20 марта 2020 года) увеличился в два раза. "В прошлом году ЗСТ Арас экспортировала $518 млн товаров в 10 стран мира", сказал Нариман.

Он добавил, что основными импортерами товаров из ЗСТ Арас стали Азербайджан, Турция, Россия, Ирак, Афганистан, Грузия, Кыргызстан, Армения, Казахстан и Китай.

Нариман также сообщил, что сальдо торгового баланса ЗСТ Арас в третий год подряд сложилось положительным.

За прошедший иранский календарный год (21 марта 2019 г. по 20 марта 2020 г.) в ЗСТ Арас сформировалось положительное сальдо торгового баланса в сумме $339 млн. "Несмотря на жестокие односторонние санкции и введение политики максимального давления со стороны США против Ирана в зоне свободной торговли Арас в прошлом году сформировалось положительное сальдо торгового баланса в сумме $360 млн", указал он.

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