9 дек. 2020 г., 15:58
Journalist ID: 2390
News Code: 84141401
0 Persons

Tags

Иранские исследователи завоевали международную премию за экономию воды

Иранские исследователи завоевали международную премию за экономию воды

Кередж, 9 декабря, ИРНА - Доцент и аспирант кафедры орошения и канализации факультета агротехники из Тегеранского университета доктор Хамед Эбрахимиан и Мохаммад Садег Кешаварз получили международную награду за экономию воды в сельском хозяйстве в категории молодых экспертов.

Международная комиссия по орошению и канализации (ICID) ежегодно проводит международный конкурс по экономии воды в сельском хозяйстве.
Этот конкурс направлен на отбор лучших планов или административных и исполнительных мер в области сокращения водопользования в сельском хозяйстве по четырем категориям: «Технология по экономии воды», «Управление водосбережением», «Идеи молодых специалистов (до 40 лет) по экономии воды» и «Действия ведущих фермеров».
Иранские исследователи представили план «Сокращение потерь воды и фосфора и эрозии почвы путем создания микроплотин при орошении» и получили премию «Идеи молодых специалистов в области экономии воды».
Следите за нами в Twitter: @irnarussian 
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
2 + 3 =