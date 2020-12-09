Иранские исследователи завоевали международную премию за экономию воды

Международная комиссия по орошению и канализации (ICID) ежегодно проводит международный конкурс по экономии воды в сельском хозяйстве.
Этот конкурс направлен на отбор лучших планов или административных и исполнительных мер в области сокращения водопользования в сельском хозяйстве по четырем категориям: «Технология по экономии воды», «Управление водосбережением», «Идеи молодых специалистов (до 40 лет) по экономии воды» и «Действия ведущих фермеров».
Иранские исследователи представили план «Сокращение потерь воды и фосфора и эрозии почвы путем создания микроплотин при орошении» и получили премию «Идеи молодых специалистов в области экономии воды».
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Кередж, 9 декабря, ИРНА - Доцент и аспирант кафедры орошения и канализации факультета агротехники из Тегеранского университета доктор Хамед Эбрахимиан и Мохаммад Садег Кешаварз получили международную награду за экономию воды в сельском хозяйстве в категории молодых экспертов.
Международная комиссия по орошению и канализации (ICID) ежегодно проводит международный конкурс по экономии воды в сельском хозяйстве.
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