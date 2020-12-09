Французский дипломат выразил надежду, что Байден отменит антииранские санкции

"Решение новой администрации США по отмене санкций против Ирана может быть сделано очень быстро и безоговорочно, что откроет путь для дальнейших хороших шагов", сказал Никуло в эксклюзивном интервью ИРНА.

Комментируя позицию Европы по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, он отметил, что вропейские страны явно защищают СВПД, однако следует признать, что эта воля оказалась слабой перед лицом агрессивной политики Дональда Трампа.

Что касается причины стабильности Исламской Республики Иран в течение последних 40 лет, несмотря на все давление и навязанную экономическую войну, он сказал «Я считаю, что вопреки предсказаниям западных СМИ, Исламская Республика Иран все еще существует сорок лет. "Первая причина заключается в том, что подавляющее большинство иранцев хотят сохранить революцию. Другая причина в том, что режим Исламской Республики Иран не повторил ошибок, допущенных при режиме Шаха", уточнил он.