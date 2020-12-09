Иран намерен расширять отношения с Азербайджанской Республикой: Рухани

Глава иранского правительства на встрече с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым выразил надежду на использование новой международной ситуации для расширения двусторонних связей, назвав отношения между Тегераном и Баку хорошими и братскими.

Рухани выразил удовлетворение завершением нагорно-карабахского конфликта, освобождением оккупированных земель Азербайджанской Республики и восстановления режима прекращения огня, и заявил о четкой позиции Ирана по поддержке территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Иранский президент также указал на план, подготовленный Тегераном, для урегулирования карабахского конфликта и на поездку спецпредставителя страны в Россию, Азербайджансую Республику и Армению, и выразил готовность Исламской Республики сыграть конструктивную роль в укреплении режима прекращения огня между двумя странами и в установлении стабильности региона.

«Учитывая завершение срока Дональда Трампа и приход новой администрации к власти в США, у нас будет хорошая ситуация для сотрудничества», отметил глава исполнительной власти Ирана, подчеркнув необходимость использования общих границ для развития торгового и экономического сотрудничества.

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