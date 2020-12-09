Пандемия COVID-19 не повлияла на экспорт Ирана в ЕАЭС

Киргизский новостной портал KG.24 со ссылкой на экономическую комиссию стран-членов Евразийского экономического союза сообщил, что объем торговых оборотов ЕАЭС и Ираном увеличивается вопреки условиям пандемии коронавируса.

Экономическая комиссия ЕАЭС сообщила, что объем торговли этого союза с Ираном за 8 месяцев текущего года вырос на 2% и достиг 2 млрд долларов.

Как отмечается в отчете, доля Ирана от увеличения торговли связана с развитием импорта Ирана из стран Евразии на 230 млрд долларов, и сельскохозяйственная продукция является одним из крупнейших товаров в двустороннем обороте.

80% экспорта стран ЕАЭС в Иран относится к сырью, продуктам питания и сельскохозяйственной продукции на сумму 939 млн долларов. Страны ЕАЭС также в основном импортировали фрукты и орехи из Ирана на сумму 575 млн долларов.

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Сраны-члены ЕАЭС - Россия, Армения, Киргизия, Белоруссия и Казахстан.

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