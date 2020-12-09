9 дек. 2020 г., 12:49
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Условия добычи и продажи иранской нефти в следующем году изменятся: Рухани

Условия добычи и продажи иранской нефти в следующем году изменятся: Рухани

Тегеран, 9 декабря, ИРНА – Мир должен хорошо воспринимать это послание, что условия добычи и продажи иранской нефти в следующем году весьма отличается от ситуации за последние два года. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в среду.

Глава иранского правительства на заседании кабинета министров назвал следующий год многообещающим для народа.

Говоря о досрочной передаче в парламент проекта бюджета на новый 1400 иранский календарный год (начнется 21 марта 2021 года), Рухани заявил: «Первое послание проекта бюджета заключается в многообещающем будущем для нового года. Конечно, это не значит, что мы планируем провести переговоры с кем-либо».

Он также оценил положительной ситуацию страны в областях сельского хозяйства и промышленности по сравнению с прошлым годом.

Рухани назвал мощность добычи иранской нефти в следующем году 2 млн 300 тыс. баррелей в день, отметив, что Иран также сможет продать нефть.

По его словам, иранское правительство обратит особое внимание людям с низким доходом страны в будушем году.

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