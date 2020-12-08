8 дек. 2020 г., 22:51
Journalist ID: 2388
News Code: 84140408
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Иранское кино активно будет участвовать в важнейшем фестивале в Южной Азии

Иранское кино активно будет участвовать в важнейшем фестивале в Южной Азии

Тегеран, 8 декабря, ИРНА - На 19-м кинофестивале в Дакке в Бангладеш в этом году будет представлено значительное количество иранских короткометражных, художественных и документальных фильмов.

Международный кинофестиваль в Дакке - один из самых важных кинофестивалей в Южной Азии, который работает с 1992 года в сотрудничестве с Rainbow Film Association под лозунгом «Лучшее кино, лучшая аудитория и лучшее общество».

На 19-м фестивале будут представлены 226 фильмов режиссеров из 60 стран в различных секциях, таких как Азиатский конкурс, Мировое кино, Бангладешская панорама, Женщины-режиссеры, Детские фильмы, и короткометражные и независимые работы.

19-й Международный кинофестиваль в Дакке, на котором будут показаны 35 фильмов из Ирана, пройдет с 16 по 24 января 2021 года очно и заочно в Дакке, столице Бангладеш.

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