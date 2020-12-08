Калибаф: вмешательство Европы в исполнение закона правительством Ирана вызывает удивление

Мохаммад Бакер Калибаф во вторник во время встречи с послом Италии Джузеппе Перроне в Тегеране сказал: «У Ирана с Италией есть разные отношения более 160 лет. Такой уровень отношений привел к хорошему сотрудничеству между Ираном и Италией, и эмоциональные отношения между двумя странами должны укрепить парламентскую дипломатию».

Ссылаясь на недавнее заявление трех европейских стран о законе о стратегических действиях по отмене санкций и защите прав иранского народа, Калибаф отметил: «Заявление трех европейских стран, которые просили наше правительство не выполнять этот закон, удивило нас. Эти три европейские страны, делающие упор на демократию и юридические обязательства, сделали постыдный и странный поступок».